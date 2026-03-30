Минобороны: Силы ПВО сбили 102 дрона ВСУ над российскими регионами за ночь

В период с 23:00 29 марта по 07:00 30 марта российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 102 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами страны. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— Перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, акваторией Азовского моря и Республики Крым, — передает ТАСС.
Ночью 30 марта в результате атаки украинского дрона на многоэтажный дом в Прикубанском округе Краснодара пострадали трое местных жителей, двое из них — дети. Всем пострадавшим оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия.
29 марта в результате атаки ВСУ на Таганрог один мужчина погиб и еще один получил ранения. В результате падения беспилотника возникли возгорания и разрушения, из-за чего жителей пострадавших от удара домов эвакуировали.