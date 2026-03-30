Модель, которую подозревают в романе с Тимати, сделала заявление об их отношениях

В окружении рэпера Тимати (Тимура Юнусова) появилась новая девушка — модель Екатерина Лукьянова, которую сравнивают с его бывшей Аленой Шишковой. Сам артист ситуацию не комментирует, как и Валентина Иванова — мать его младшей дочери, которая ограничивается публикациями о своей жизни. Об этом сообщает StarHit.
Лукьянову заметили в компании рэпера, а сама девушка в уличном интервью уклонялась от прямых ответов, однако упомянула, что ее избранник снял ей квартиру в «Москва-Сити». После этого к ее персоне резко вырос интерес в соцсетях.
Позже модель заявила в своем блоге, что с уважением относится к личной жизни других и не хочет становиться причиной слухов.
— Сейчас я сосредоточена на своем развитии и семье. Мне приятно внимание, но я бы хотела, чтобы меня воспринимали как самостоятельную личность. А не в контексте чьих-то отношений, — сказала она.
При этом пользователи Сети активно обсуждают ситуацию: одни критикуют Тимати, другие выражают поддержку Валентине Ивановой, хотя есть и те, кто считает, что она изначально понимала характер их отношений, передает издание.
22 января бывшая девушка Тимура Юнусова Анастасия Решетова сообщила, что выходит замуж. В комментариях к публикации об этом в личном блоге она подтвердила, что ответила на предложение согласием, но не уточнила имя жениха. 24 января девушка опровергла сообщения о романе с сыном миллиардера Александра Абрамова Егором.