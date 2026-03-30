Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 марта

Адреса в Ростове, где не будет света 30 марта, перечислили энергетики.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 марта, в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии. В результате сотни домов, как многоквартирных, так и частных, останутся без света. Как объясняют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго», жителям придется потерпеть временные неудобства из-за плановых работ на оборудовании для профилактики аварийных ситуаций. Рассказываем, где сегодня не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Локомотивная, 2−2Я;

— улица Фрунзе, 4;

— стадион «Труд»;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Новая, 1−27, 2−10;

— проспект Шолохова, 45−85;

— переулок Бакинский, 1−5 и 2−6;

— улица Мира, 6, 8;

— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;

— переулок Норильский, 14−28;

— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;

— улица 35-я линия, 51−81;

— улица 37-я линия, 44−76;

— улица Богданова, 58−72;

— улица 2-я Пролетарская, 51−59 и 44−50.

С 9:00 до 16:00 ресурс подавать не будут по адресам:

— улица Зявкина, 24−38 и 33;

— переулок Несветайский, 1−9 и 2−12;

— переулок Коломенский, 7−9 и 8−10;

— переулок Долевой, 9−13, 2−30;

— улица Нансена, 42−46, 20−22;

— улица Саратовская, 4−26 и 5−7;

— улица Полярная, 1−3 и 2−6;

— улица Футбольная, 8, 12−16;

— улица Зоологическая, 14−18;

— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;

— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;

— переулок Тверский, 37−97 и 38−94;

— переулок Клязьминский, 74−94;

— улица Белорусская, 90−106;

— улица Украинская, 109−125 и 88−104.

