Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 30 марта

В понедельник, 30 марта, в Ростове-на-Дону запланированы массовые отключения электроэнергии. В результате сотни домов, как многоквартирных, так и частных, останутся без света. Как объясняют в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго», жителям придется потерпеть временные неудобства из-за плановых работ на оборудовании для профилактики аварийных ситуаций. Рассказываем, где сегодня не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Локомотивная, 2−2Я;
— улица Фрунзе, 4;
— стадион «Труд»;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Новая, 1−27, 2−10;
— проспект Шолохова, 45−85;
— переулок Бакинский, 1−5 и 2−6;
— улица Мира, 6, 8;
— улица Солидарности, 1−129 и 2−114;
— переулок Норильский, 14−28;
— улица Александра Блока, 27−39 и 28−36;
— улица 35-я линия, 51−81;
— улица 37-я линия, 44−76;
— улица Богданова, 58−72;
— улица 2-я Пролетарская, 51−59 и 44−50.
С 9:00 до 16:00 ресурс подавать не будут по адресам:
— улица Зявкина, 24−38 и 33;
— переулок Несветайский, 1−9 и 2−12;
— переулок Коломенский, 7−9 и 8−10;
— переулок Долевой, 9−13, 2−30;
— улица Нансена, 42−46, 20−22;
— улица Саратовская, 4−26 и 5−7;
— улица Полярная, 1−3 и 2−6;
— улица Футбольная, 8, 12−16;
— улица Зоологическая, 14−18;
— переулок Свирский, 35−71 и 40−78;
— переулок Ладожский, 41−93 и 36−100;
— переулок Тверский, 37−97 и 38−94;
— переулок Клязьминский, 74−94;
— улица Белорусская, 90−106;
— улица Украинская, 109−125 и 88−104.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.