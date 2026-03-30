Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Хабаровского края атаковал полицейского в служебном авто

Инцидент произошёл во время проверки семейно-бытового конфликта.

В Хабаровском крае, в Нанайском районе рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который ударил полицейского бутылкой в лицо — сообщает канал Суды Хабаровского края.

Сотрудница полиции прибыла для проверки сообщения о семейно-бытовом конфликте. Мужчине, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения, предложили проследовать в отдел полиции. В служебном автомобиле, не согласившись с законными требованиями сотрудника, злоумышленник нанес удар бутылкой в область лица.

Мужчина признал вину и поддержал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судопроизводства. По решению Нанайского районного суда он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ и получил условное лишение свободы на 1 год с испытательным сроком 2 года, с возложением определённых обязанностей.

Приговор вступил в законную силу.