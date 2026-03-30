Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риск осложнений: поздняя диагностика БАР повышает угрозу для пациентов

Поздняя диагностика биполярного расстройства остается распространенной проблемой, пациенты нередко узнают о заболевании спустя 5−10 лет после появления первых симптомов, сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Наталию Власову.

По данным исследований, в России распространенность биполярного аффективного расстройства в 2025 году достигла около 3,5% населения. В мире показатель оценивается на уровне 3−5%. Отмечается незначительный рост числа случаев в последние годы.

Задержка обращения за медицинской помощью повышает риск осложнений. Среди них — суицидальные попытки и формирование зависимости от психоактивных веществ.

Заболевание характеризуется чередованием фаз депрессии и мании. В периоды обострения возможны резкие изменения поведения — от повышенной активности и импульсивных действий до выраженной апатии и усталости.

Указывается, что расстройство влияет не только на психическое состояние, но и на физическое здоровье. Отмечаются нарушения работы сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и иммунитета.

В числе факторов риска называются генетическая предрасположенность, хронический стресс и особенности личности. При этом окончательный диагноз устанавливается только на основе полной клинической картины.

Современные методы лечения позволяют достигать длительной ремиссии. В терапии используются медикаментозные и психотерапевтические подходы, а также разрабатываются новые методы лечения.

Читайте также: Опасность скрывается в тени: клещи выходят на охоту утром и вечером.