Риск осложнений: поздняя диагностика БАР повышает угрозу для пациентов

Поздняя диагностика биполярного расстройства остается распространенной проблемой, пациенты нередко узнают о заболевании спустя 5−10 лет после появления первых симптомов, сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Наталию Власову.
По данным исследований, в России распространенность биполярного аффективного расстройства в 2025 году достигла около 3,5% населения. В мире показатель оценивается на уровне 3−5%. Отмечается незначительный рост числа случаев в последние годы.
Задержка обращения за медицинской помощью повышает риск осложнений. Среди них — суицидальные попытки и формирование зависимости от психоактивных веществ.
Заболевание характеризуется чередованием фаз депрессии и мании. В периоды обострения возможны резкие изменения поведения — от повышенной активности и импульсивных действий до выраженной апатии и усталости.
Указывается, что расстройство влияет не только на психическое состояние, но и на физическое здоровье. Отмечаются нарушения работы сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и иммунитета.
В числе факторов риска называются генетическая предрасположенность, хронический стресс и особенности личности. При этом окончательный диагноз устанавливается только на основе полной клинической картины.
Современные методы лечения позволяют достигать длительной ремиссии. В терапии используются медикаментозные и психотерапевтические подходы, а также разрабатываются новые методы лечения.
