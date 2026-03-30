Дожди придут в Нижний Новгород в конце рабочей недели. По прогнозу сервиса Яндекс Погода, последние дни марта будут солнечными, а апрель начнется с осадков.
В понедельник, 30 марта, днём воздух прогреется до +12°. К середине дня прогнозируется переменная облачность. Северо-восточный ветер 3 м/с. Ночью будет +4°.
Во вторник, 31 марта, днём до +13°, солнечно. К вечеру температура опустится до +10°. Ветер восточный 3 м/с.
В среду, 1 апреля, с утра будет солнечно, но к середине дня небо закроют облака, хотя осадков не ожидается. Ветер восточный, 2 м/с.
В четверг, 2 апреля, прогнозируется дождь с утра и на весь день. Днём +10°. Слабый северо-востоный ветер, 1 м/с.
В пятницу, 3 апреля, дождь продолжится. Немного похолодает, до +8°. Ветер сменит направление на северо-западное, но не усилится 1 м/с.
