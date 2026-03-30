Пермский мукомольный завод подвел финансовые итоги 2025 года

АО «Пермский мукомольный завод» представило финансовые результаты за 2025 год. Выручка предприятия увеличилась на 5,2% и достигла 3,1 млрд рублей, следует из отчета компании, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль выросла на 22%, составив 151,6 млн рублей. Валовая прибыль увеличилась на 3,4% — до 452,8 млн рублей, в то время как прибыль от продаж сократилась на 15% и составила 82,1 млн рублей.
АО «Пермский мукомольный завод» входит в число крупнейших предприятий мукомольной отрасли России. Ежедневно завод перерабатывает до 1 000 тонн зерна, выпуская широкий ассортимент продукции: от различных видов муки до отрубей и кормового зернопродукта.