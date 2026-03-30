В Красноярском крае зафиксирован первый случай укуса клеща

В Красноярском крае открыт клещевой сезон. Первый в этом году случай присасывания зарегистрировали 28 марта. Пострадала 12-летняя девочка, клеща обнаружили на её голове после посещения кладбища Бадалык в Красноярске. За медицинской помощью семья обратилась на следующий день. Известно, что ребенок привит против клещевого вирусного энцефалита. Насекомое направили на лабораторное исследование. Специалисты напоминают, что клещи уже активны. Риск сохраняется не только в лесу, но и в городских парках, на кладбищах и других открытых территориях. Жителям рекомендуют использовать средства защиты от насекомых, выбирать закрытую одежду и регулярно осматривать себя и детей во время прогулок. При обнаружении клеща важно как можно быстрее его удалить и сохранить для последующего анализа. Также врачи советуют заранее пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.