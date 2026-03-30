Отток кадров: большинство участников «Земского учителя» уехали из российского региона

В Оренбургской области после завершения пятилетнего контракта по программе «Земский учитель» на местах остались работать около 10% педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.
По данным властей, из числа участников первого набора только 12 человек, или 9,6%, продолжили работу в образовательных организациях после истечения обязательного срока. У восьми педагогов срок контракта продлен в связи с отпуском по уходу за ребенком.
Программа реализуется в регионе с 2020 года. За шесть лет участие в ней приняли 124 педагогических работника. Среди них 13 человек прибыли из других регионов, 22 — молодые специалисты, еще четыре — студенты выпускных курсов.
По состоянию на 1 февраля 2026 года в сельской местности и малых городах продолжают работать 78 участников программы, что составляет 62,9% от общего числа.
Отмечается, что часть педагогов после завершения обязательного срока сохраняет занятость в системе образования, в том числе на руководящих должностях.
В 2025 году в рамках программы закрыты девять вакансий в школах региона. В 2026 году планируется привлечь 23 педагогических работника. Прием документов на участие в отборе стартовал 12 января.
