Уральский федеральный округ сохранит статус ключевого промышленного и ресурсного центра России: прогноз по отраслям до 2030 года

Уральский федеральный округ (УФО) — один из ключевых макрорегионов российской экономики, где сочетаются мощная ресурсная база, развитая индустрия, стратегическая логистика и высокий инвестиционный потенциал, что позволит ему сохранить устойчивые позиции и продемонстрировать опережающую динамику развития в базовых отраслях — металлургии, машиностроении, логистике, а также в сфере роботизации. Такие прогнозы представил Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ, на инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ! Екатеринбург».
— Роботизация.
Одним из важных направлений роста станет промышленная роботизация. Концентрация тяжелого машиностроения и металлургии, а также сильная инженерная школа во главе с Уральским федеральным университетом (УрФУ) создают прочную основу для того, чтобы в ближайшие годы округ стал одной из ключевых площадок роботизации российской промышленности.
— Цветная металлургия.
Дополнительные возможности открываются в цветной металлургии. Значительные запасы меди на фоне глобального роста спроса — в том числе со стороны энергетики и цифровой инфраструктуры — формируют долгосрочный экспортный потенциал региона.
По прогнозам, к 2030 году спрос на медь в Китае может вырасти с 16,6 до 20,3 млн тонн. Основным драйвером станет строительство новой энергетической установленной мощности и развитие сетевой инфраструктуры КНР. По нашим оценкам совокупные инвестиции в новые генерирующие мощности и развитие высоковольтных электросетей за ближайшие пять лет могут составить около 16 трлн юаней.
Цифровая экономика становится все более металлоемкой: удвоение мировых мощностей ЦОД к 2030 году (с 103 ГВт до 200 ГВт) может дополнительно потребовать около 3 млн тонн меди.
— Машиностроение.
Важным направлением остается развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения. На площадке «Уральских локомотивов» строятся новые производственные мощности в рамках проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург с объемом инвестиций около 40 млрд рублей и запуском производства в 2027 году. Корпоративно-инвестиционный блок ВТБ принимает активное участие в финансировании и реализации проекта ВСМ.
— Логистика и транспортные коридоры. Логистическая роль УФО также будет усиливаться. Мы видим значительный потенциал дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры УФО, которое укрепит связь промышленного Урала с портовой инфраструктурой Арктики. Так, порт Сабетта в ЯНАО с грузооборотом около 28−30 млн тонн в год стал ключевым выходом Урала к арктическим маршрутам. Сжиженный природный газ из Сабетты идет в Китай по Северному морскому пути всего за 15−18 дней — примерно вдвое быстрее, чем по маршруту через Суэцкий канал.
Дмитрий Средин, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ:
"Роль крупного бизнеса в экономике УФО будет только усиливаться. За последние пять лет доля УФО в общероссийском валовом региональном продукте увеличилась с 12% до 14,3%. В настоящее время почти четверть валового регионального продукта округа формируют высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.
В 2025 году объем инвестиций в основной капитал составил почти 5 трлн рублей. До 2030 года мы ожидаем опережающий рост капиталовложений в нефтегазовом секторе, инфраструктуре, металлургии и машиностроении. ВТБ активно развивает отношения с крупнейшим бизнесом УФО, поддерживая новые проекты и предоставляя надежную платежную инфраструктуру. Сегодня более половины крупнейших компаний округа являются клиентами корпоративно-инвестиционного бизнеса банка".
УФО играет системообразующую роль в экономике страны. На округ приходится более половины добычи нефти в России, 85−90% добычи газа и около 80% газового конденсата. По итогам 2025 года доля округа в налоговых поступлениях достигла 19%, что подтверждает его весомую роль в формировании доходной базы бюджетной системы.
Сильные позиции сохраняет металлургия: Урал обеспечивает около 40% производства стали и проката. Развитая индустриальная база и предприятия полного цикла поддерживают устойчивость экономики и создают мультипликативный эффект для смежных отраслей.