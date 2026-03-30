Двоих красноярцев обвинили в краже более 250 кг готовых блюд

В Красноярске будут судить двоих мужчин 54 и 57 лет, обвиняемых в краже продуктов одной из сетей супермаркетов.

Преступления были совершены осенью 2025 года. Установлено, что младший подельник, работая кладовщиком на складе организации, предложил коллеге — водителю-экспедитору — похищать готовое питание, которое развозится по торговым точкам.

«При погрузке в автомобиль дополнительно складывались коробки с готовыми блюдами, которые злоумышленники делили между собой. В октябре-ноябре они 7 раз вывозили по несколько коробок еды. Общий вес похищенных салатов, котлет, жареной рыбы, курицы, плова и других блюд составил 254 кг, ущерб — более 60 тысяч рублей. Часть они раздавали друзьям, другую — съедали сами», — рассказали в полиции.

В отношении фигурантов возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Суда приятели ждут под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

