В Мособлдуме рассказали о выплатах при рождении ребенка

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Молодые семьи из Подмосковья при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить в этом году семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка», — сказал Брынцалов.
Спикер регионального парламента отметил, что за 2026 год такую выплату уже получили 544 молодых семьи из Подмосковья, за 2025 год мерой поддержки воспользовалось почти 3 тысячи семей.
«Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий», — уточнил председатель Мособлдумы.
Он добавил, что меры поддержки многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуются.
«Депутаты “Единой России” еженедельно ведут приемы жителей, на которых получают запросы, в том числе от многодетных семей. По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей», — отметил Брынцалов.