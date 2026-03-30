Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мособлдуме рассказали о выплатах при рождении ребенка

РИА Новости: в Подмосковье многодетные семьи смогут получить 300 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Молодые семьи из Подмосковья при рождении третьего или последующего ребёнка могут получить единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей в этом году, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей могут получить в этом году семьи до 35 лет при рождении третьего или последующего ребёнка», — сказал Брынцалов.

Спикер регионального парламента отметил, что за 2026 год такую выплату уже получили 544 молодых семьи из Подмосковья, за 2025 год мерой поддержки воспользовалось почти 3 тысячи семей.

«Выплата позволяет родителям оперативно решить насущные вопросы, будь то приобретение необходимых вещей или улучшение бытовых условий», — уточнил председатель Мособлдумы.

Он добавил, что меры поддержки многодетных семей в Подмосковье постоянно совершенствуются.

«Депутаты “Единой России” еженедельно ведут приемы жителей, на которых получают запросы, в том числе от многодетных семей. По результатам мы выходим на решения по дополнительной поддержке наших семей», — отметил Брынцалов.

