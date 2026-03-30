Власти Финляндии объяснили, почему упавшие в стране дроны не были сбиты

В районе финского города Коувола упали беспилотные летательные аппараты, которые не были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), поскольку не были признаны представляющими угрозу. Такое объяснение произошедшему дал генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен, передает Iltalehti.
По его словам, один из дронов был обнаружен и идентифицирован истребителем, однако решение об открытии огня принято не было. Среди прочего речь шла о соображениях предотвращения возможного сопутствующего ущерба.
Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен отметил, что после того как беспилотники пересекли воздушное пространство страны, компетентные службы оперативно отреагировали на произошедшее.
«Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, и дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», — сказал он.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, скорее всего, упали украинские беспилотники. При этом глава государства назвал случившейся инцидент нарушением территориальной целостности страны.