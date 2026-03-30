Американский политик озвучил новые перспективы для РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Пападопулос: кризис в Иране даст России возможность нарастить поставки энергии.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт в Иране и фактическая блокада Ормузского пролива открывают новые возможности для экспортеров энергоресурсов, включая Россию. Такое мнение высказал бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в интервью РИА Новости.

По словам американского политолога, сложившаяся ситуация создает «прекрасную возможность» для России, Бразилии, Гайаны и США восполнить образовавшийся дефицит на мировом энергетическом рынке. При этом Пападопулос отметил, что арабские страны-поставщики оказались в сложном положении из-за близости к зоне боевых действий и заблокированному проливу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на агрессию Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа. Данное решение спровоцировало рост цен на нефть. В ночь на 30 марта на бирже ICE стоимость июньского фьючерса на марку Brent превысила отметку в 115 долларов за баррель.

