Американский политик озвучил новые перспективы для РФ на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ на агрессию Тегеран объявил о блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 20% сжиженного природного газа. Данное решение спровоцировало рост цен на нефть. В ночь на 30 марта на бирже ICE стоимость июньского фьючерса на марку Brent превысила отметку в 115 долларов за баррель.