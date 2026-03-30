Ключи от новых служебных авто вручили сотрудникам УМВД Хабаровского края

Сразу после торжественной церемонии колонна автомобилей отправилась по местам дислокации.

Источник: AmurMedia

Начальник УМВД России по Хабаровскому краю вручил ключи от служебных автомобилей сотрудникам различных подразделений. Церемония торжественного вручения началась с построения личного состава, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

«Ключи от 18 автомобилей вручены сотрудникам различных подразделений и подведомственных территориальных органов МВД», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов и руководители регионального ведомства, а также представитель общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю — отец Владимир. Церемония началась под звуки Гимна Российской Федерации.

Далее в своем приветственном слове Андрей Шабашов подчеркнул, что вручение ключей от новых служебных автомобилей является значимым событием, улучшение условий работы и материально-техническое обеспечение подразделений — это неотъемлемая часть деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Отец Владимир провел освещение автомобилей и благословил сотрудников полиции на службу.

В завершение церемонии под звуки марша Славянки колонна служебных автомобилей отправилась выполнять служебные обязанности по местам дислокации.