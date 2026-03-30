Клещ укусил 12-летнюю девочку в Красноярском крае

Первый случай укуса клеща зафиксирован в регионе.

Первый случай укуса клеща зарегистрировали 28 марта в Красноярском крае, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В минувшую субботу на территории красноярского кладбища Бадалык пострадала 12-летняя девочка — насекомое обнаружили у ребенка на голове. За медицинской помощью семья обратилась на следующий день.

Важно, что школьница была привита от клещевого энцефалита. Самого клеща направили на лабораторное исследование.

Специалисты напоминают: членистоногие уже проявляют активность, поэтому любые прогулки в парках, поездки на природу и посещения кладбищ требуют особой осторожности.

Чтобы обезопасить себя и детей, рекомендуется использовать репелленты, надевать закрытую одежду, проводить самоосмотры каждые полчаса, а при обнаружении клеща — удалить его как можно быстрее и сохранить для анализа.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске лифт с 15-летней школьницей рухнул вниз в многоэтажном доме.