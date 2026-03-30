В Биробиджане наградили самых активных жителей города

В Биробиджане прошел большой праздник, посвященный Дню территориального общественного самоуправления (ТОС). В Городском доме культуры собрались те, кто не ждет перемен со стороны, а берет инициативу в свои руки: благоустраивает дворы, организует субботники и превращает соседей в настоящих друзей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На торжественном мероприятии подвели итоги работы за год. Лучших активистов поздравили заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов, представители Заксобрания региона и мэрии города. Как отметил заместитель главы мэрии Андрей Михайлов, ТОСы — это важнейшая живая связь между властью и людьми. Именно эти неравнодушные биробиджанцы первыми слышат запросы соседей и помогают оперативно решать проблемы: от ремонта детских площадок до проведения дворовых праздников.
— Когда люди объединяются ради общего дела, двор становится родным. ТОСовское движение — это пример настоящей гражданской ответственности, — подчеркнул депутат Городской Думы Иван Гумённый.
Праздник завершился церемонией награждения лидеров микрорайонов, чей энтузиазм делает Биробиджан чище и комфортнее для жизни.
