В Биробиджане наградили самых активных жителей города

Активисты ТОС получили заслуженные награды за уют и порядок в своих микрорайонах.

В Биробиджане прошел большой праздник, посвященный Дню территориального общественного самоуправления (ТОС). В Городском доме культуры собрались те, кто не ждет перемен со стороны, а берет инициативу в свои руки: благоустраивает дворы, организует субботники и превращает соседей в настоящих друзей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На торжественном мероприятии подвели итоги работы за год. Лучших активистов поздравили заместитель губернатора ЕАО Антон Акимов, представители Заксобрания региона и мэрии города. Как отметил заместитель главы мэрии Андрей Михайлов, ТОСы — это важнейшая живая связь между властью и людьми. Именно эти неравнодушные биробиджанцы первыми слышат запросы соседей и помогают оперативно решать проблемы: от ремонта детских площадок до проведения дворовых праздников.

— Когда люди объединяются ради общего дела, двор становится родным. ТОСовское движение — это пример настоящей гражданской ответственности, — подчеркнул депутат Городской Думы Иван Гумённый.

Праздник завершился церемонией награждения лидеров микрорайонов, чей энтузиазм делает Биробиджан чище и комфортнее для жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru