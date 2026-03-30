Четыре пробоины во втором тайме: дубли Эльдарушева и Алиева принесли «Ротору» крупную победу

Матч стартовал в условиях повышенного напряжения: обе команды понимали, что любая оплошность может стоить очень дорого. Это сразу отразилось на тактике — футболисты избегали авантюрных решений, делая ставку на надёжность. Дождь и скользкое поле только усилили тенденцию: команды сосредоточились на удержании центра поля и компактной игре в обороне. Как следствие, темп игры оказался невысоким, а опасных моментов в первом тайме почти не возникало.