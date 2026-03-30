Глава СК потребовал доклад о падении глыбы льда на пенсионерку в Прикамье

Женщина получила множественные переломы и была госпитализирована.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о падении глыбы льда на пенсионерку в Пермском крае, сообщили в пресс-службе приёмной председателя СК.

Инцидент произошёл 27 марта в Кунгуре на улице Ленина. Снег и наледь сошли с крыши дома прямо на пожилую женщину. Пострадавшая с множественными переломами госпитализирована.

Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.