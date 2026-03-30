Daily Mail: Отец Меган Маркл в 81 год начал встречаться с молодой медсестрой

Американский режиссер Томас Маркл, отец супруги принца Гарри Меган Маркл, начал встречаться с 46-летней медсестрой Рио Канедо — разница в их возрасте составляет 35 лет. При этом у нее уже есть двое взрослых детей. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила газета Daily Mail.
— Я никогда не ожидал, что в моем возрасте снова обрету радость и счастье. Я чувствовал себя заброшенным и грустным столько лет, но теперь я снова наслаждаюсь жизнью. После стольких трудных времен я чувствую себя по-настоящему счастливым, что нашел особенного человека, который так хорошо обо мне заботится, — написал режиссер в личном блоге.
Он познакомился с медсестрой в декабре 2025 года, после операции по ампутации левой ноги ниже колена, в реабилитационной больнице в городе Себу, где она работала. При первом знакомстве с ним Канедо не знала, кто он и чем известен, передает газета.
