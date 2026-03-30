В Красноярске экоцентр «Круговорот» переехал в новое, отремонтированное помещение, за счет средств гранта РУСАЛа

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске по адресу ул. Матросова, 30 Т открылся экологический центр «Круговорот», реализованный при поддержке грантового конкурса «Устойчивые города РУСАЛа». Проект стал продолжением системной работы компании по развитию городской среды и поддержке общественных инициатив.
Церемония открытия прошла с участием представителей органов власти, экологического сообщества и партнеров проекта. Гостям представили новое пространство центра и его функциональные возможности.
Ранее «Круговорот» располагался на улице Дудинской. Как отмечает руководитель центра Анастасия Новикова, прежнее помещение ограничивало развитие проекта:
«У нас не было тепла и воды, зимой было холодно. Само помещение было полуподвального типа, рядом находилась промзона, и это было не очень безопасно для посетителей. Поэтому переезд сюда — это для нас шаг вперед».
Новое пространство позволило расширить формат работы. Центр разместился на двух этажах: здесь организован прием вторсырья, оборудованы зоны для лекций и мастер-классов, а также мастерская по переработке и повторному использованию материалов.
«Теперь у нас есть полноценная зона для экопросвещения, мастерская, где мы можем работать с вторсырьем, проводить занятия с детьми и взрослыми. Это уже не просто пункт приема — это пространство для работы с людьми», — пояснила Новикова.
Экоцентр принимает более 40 видов вторсырья, включая пластик, стекло, бумагу и металл. Отдельное внимание уделяется алюминию — материалу, который может перерабатываться неограниченное количество раз без потери качества.
Директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова отметила, что поддержка таких инициатив является частью комплексной экологической политики компании:
«На самом деле мы стараемся включаться в разные экологические вопросы- не только менять собственное производство. Вы знаете, что мы делаем очень много для экологизации: строим новые цеха, реконструируем действующие, меняем технологии. Но при этом поддерживаем и такие проекты. Здесь, помимо других фракций, принимают алюминий — а это материал, который может перерабатываться бесконечно. И здорово, что ребята этим занимаются».
Она подчеркнула, что компания сопровождала проект на всех этапах:
«Два года назад мы выдали грант, чтобы центр мог найти постоянное помещение и не зависел от аренды. Поиск был долгим — какие-то помещения не подходили, какие-то нельзя было передать на льготных условиях. В итоге благодаря взаимодействию с администрацией Свердловского района удалось найти это пространство и реализовать проект».
Грантовая программа «Устойчивые города РУСАЛа» реализуется через Центр социальных программ, созданный более 25 лет назад по инициативе Олега Дерипаски. Через нее компания поддерживает проекты, направленные на развитие городской среды, экологию и социальные инициативы.
За время работы «Круговорота» сформировалось устойчивое сообщество участников. По итогам прошлого года центр принял более 85 тонн вторсырья, а количество посетителей превысило 8 тысяч человек.
«Люди приходят семьями, приходят школьные группы, пожилые люди. Многие говорят, что впервые задумываются о раздельном сборе именно здесь. Мы видим, что интерес к теме растет, и количество мероприятий и участников увеличивается каждый год», — отметила Анастасия Новикова.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виталий Дроздов подчеркнул, что значение таких проектов выходит за рамки количественных показателей:
«Те объёмы, которые здесь собираются, для города пока, конечно, небольшие. Но это не главное. Важно показывать пример — что отходы — это не мусор, который нужно выбросить, а ресурс, который можно вовлекать в оборот».
По его словам, ключевую роль играет личный опыт:
«Очень важно своими глазами увидеть, как это работает, своими ногами дойти до такого центра, пообщаться с людьми, которые здесь работают. Я, например, раньше об этом больше теоретизировал. А сейчас у меня дома есть отдельные ёмкости для разных фракций, и я этим занимаюсь регулярно».
Он также отметил необходимость масштабирования таких инициатив:
«Я вижу задачу в том, чтобы такие центры появлялись не в одной точке города, а в разных районах. Тогда больше людей будут вовлекаться и понимать, как это работает».
Центр «Круговорот» продолжит работу как площадка для экологических инициатив. Здесь планируется проведение образовательных программ, мастер-классов и городских акций, направленных на развитие раздельного сбора и переработки отходов.
Центр открыт для всех желающих и уже сегодня формирует вокруг себя сообщество жителей, вовлеченных в экологическую повестку города.