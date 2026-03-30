Леопард в Индии напал на младенца и попытался утащить его в лес

В индийской деревне леопард напал на новорожденную девочку и утащил ее со двора дома. Издание The Times of India сообщает, что инцидент произошел 24 марта в штате Уттар-Прадеш.
По данным источников, хищник проник на территорию дома вечером, когда мать находилась на кухне, а ребенок спал во дворе. Женщина заметила леопарда и подняла тревогу.
Отмечается, что на крики сбежались отец и соседи, из-за шума хищник выронил ребенка и скрылся в лесу. Девочку нашли живой и срочно доставили в больницу. Однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми, спасти ребенка не удалось, передает издание.
