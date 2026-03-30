В России нашли оптимальный способ производства биотоплива из древесины

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта совместно с коллегами из Казанского государственного технологического университета (КНИТУ) изучили оптимальные условия для производства биоэтанола. Недорогое экологичное топливо из растительного сырья можно использовать как самостоятельное биотопливо, так и в качестве добавки к минеральному топливу для улучшения его свойств, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Исследователи выяснили, что именно паровой взрыв является высокоэффективным методом обработки сырья, оно становится наиболее подходящим для производства биоэтанола. В качестве сырья ученые использовали сосновую древесину и пшеничную солому. Для проведения исследования на базе КНИТУ ученые собрали опытную установку для переработки материалов в биотопливо. Наша команда нашла наиболее эффективную технологию глубокой химической переработки древесных отходов и растительной биомассы. Сырье подвергалось активации паровым взрывом при температурах насыщенного пара 165 и 210 °C», — сообщила собеседница агентства.
По ее словам, результаты показали, что паровзрывная активация значительно повышает скорость гидролиза и выход растворенных углеводов, необходимых для дальнейшего процесса сбраживания дрожжами и получения этанола. Активированная сосновая древесина высвобождает растворимые углеводы в 1,7−2,5 раза быстрее, чем необработанная древесина. Кроме того, активация при 210 позволила получить растворы углеводов с минимальным содержанием мешающих сахаров, которые снижают скорость получения этанола. По итогам исследования получили волокно с высокой удельной поверхностью и реакционной способностью для последующего производства биоэтанола.
Согласно расчетам, из одной тонны древесины можно получить до 200 кг этанола, а из одной тонны сухой соломы — 140 кг. Как отметила директор НОЦ «Промышленные биотехнологии» Ольга Бабич, исследование актуально не только для создания альтернативных источников энергии, но и позволит решить проблему с неэффективной переработкой растительных и сельскохозяйственных отходов.