Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: штамм коронавируса «Цикада» опасен из-за способа передачи

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Вариант Covid-19 BA.3.2, известный как «Цикада», может передаваться от носителей заболевания без видимых симптомов. Об этом изданию aif.ru сообщил академик РАН заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Источник: Freepik

«Особенность последних “омикронов” заключается в том, что его могут передавать носители заболевания, у которых нет видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет», — рассказал Онищенко.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что «Цикада» в России не обнаружена. Там также подчеркнули, что интерес к штамму связан с тем, что он заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних линий и имеет выраженные изменения в S-белке. Из-за этого его рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием. Сейчас этот вариант вируса рассматривают как генетически отличающийся подвариант Омикрона.