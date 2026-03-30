Нижегородцам может грозить штраф за сбор редких грибов и дикорастущих растений

Грибы и растения, занесенные в Красную книгу, в России собирать запрещено. При нарушении гражданам грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей, напомнила в беседе с RT бывший сенатор, эксперт Ольга Епифанова.
Такое наказание грозит россиянам при сборе редких грибов и растений для личного использования. Если растения и грибы собрали на территории национальных парков и заповедников, преследуя коммерческие цели, штраф будет гораздо более значительным — до 1 млн рублей.
«Такие действия квалифицируются по ст. 260 и 262 Уголовного кодекса РФ. Для обычных грибников, собирающих грибы для личного употребления, столь суровые меры не применяются — речь идёт именно о доказанном умысле и коммерческом интересе. Чтобы избежать неприятностей, рекомендую собирать только хорошо знакомые грибы и избегать территорий вдоль дорог, промышленных объектов и свалок, где грибы могут накапливать токсичные вещества», — порекомендовала Епифанова.
Эксперт советует собирать только хорошо знакомые грибы и перед походом в лес уточнять категорию земель, чтобы не оказаться на территории заповедника, где сбор дикороссов запрещен.