«Мы квиты». Чемпион Алексей Бугаев рассказал о конкуренции на Паралимпиаде

В завершающий день Паралимпиады — 2026 Алексей Бугаев завоевал золото, приведя сборную России на третье место в медальном зачёте. Вернувшись из Италии, горнолыжник встретился с президентом Владимиром Путиным, который наградил его орденом Дружбы. А через несколько дней спортсмен вновь поднялся на главную ступень пьедестала почёта, выиграв чемпионат России по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Несмотря на плотный график, где без преувеличения на счету каждая минута, Алексей нашёл время для разговора с krsk.aif.ru и рассказал нашему корреспонденту об участии в Паралимпиаде, тренировках и семье. Сегодня, 30 марта, в день рождения чемпиона, публикуем эксклюзивное интервью с ним.
Под родным триколором.
Гульнара Казакова, krsk.aif.ru: Алексей, вы всегда живёте в таком активном ритме? Как успеваете восстанавливаться?
Алексей Бугаев: Да, очень много езжу и перемещаюсь. Горнолыжный спорт вообще подразумевает зависимость проведения сборов и соревнований от горнолыжных курортов в разных точках России и планеты. В восстановлении помогает доктор и различные процедуры.
— У вас большой опыт участия в Паралимпиадах: что можете сказать об организации соревнований в Италии?
— Паралимпиада в Италии была интересна по-своему. Там достаточно сложный склон, и команда по его подготовке делала всё возможное, чтобы в тёплую мартовскую погоду он сохранял своё состояние, оставался жёстким и не разбивался. Использовали достаточно большое количество соли и труда специалистов. Что касается проживания и питания, то Паралимпиада в Сочи, например, была организована лучше.
— Спустя долгое время наша сборная выступила под флагом и гимном России. Расскажите, что это значило для спортсменов.
— В первую очередь, что мы можем на общих основаниях без каких-либо ограничений и сложностей сосредоточиться на выступлении и показать свой класс. А когда развевался флаг и играл гимн, переполняла гордость за Россию!
— Как в целом оцениваете уровень конкуренции на Паралимпиаде — 2026? Кого бы отметили, как наиболее сильного и опасного соперника?
— Выделять никого не хочу, все ребята большие молодцы! За годы нашего отсутствия конкуренция выросла, уровень катания изменился. Но и мы на месте не стояли! Наш старший тренер Александр Назаров придумал план подготовки и выступления в соревнованиях вместе с олимпийцами, что помогло нам не только держать уровень, но и поднять его. Это сказалось и на результатах на играх в Италии.
Медаль — это большой труд.
— Болеть за вас приезжали супруга и друзья. Получалось ли общаться между днями заездов?
— Я очень благодарен моей жене и друзьям, что приехали поддержать. К сожалению, времени на встречи и общение почти не было, и я зачастую видел их только на трибунах.
— Можно ли сказать, что пока соревнования не окончились, спортсмены живут в информационном вакууме, чтобы не «сбить» настрой на победу?
— Вакуумом назвать это сложно, мы все равно на связи и не в изоляции от всего. Но сами себя ограничиваем от лишних новостей и «залипания» в соцсетях, чтобы сосредоточиться и не отвлекаться на информационный шум.
— Ранее, на Паралимпиаде в Сочи в 2014, были моменты, когда вы сильно волновались. Как сейчас справляетесь с эмоциями перед заездами?
— Я стараюсь выполнять всегда одни и те же действия перед стартом, чтобы не забивать голову лишними мыслями. Это помогает концентрироваться не на страхе за результат, а на трассе и тех движениях, что мне надо выполнить.
— Говорят, что спортсмены «не любят» серебряных медалей — они напоминают, что до золота оставалось совсем чуть-чуть. А как с бронзой? У вас, помимо золотой, две бронзовые медали Паралимпиады — 2026.
— Любая медаль — это большой труд и это всё-таки медаль. Гораздо обиднее четвёртое место, где тебе не хватило совсем чуть-чуть до «тумбочки». Что касается бронзовых медалей, то мне гораздо больнее вспоминать упущенное золото в суперкомбинации, нежели третье место в скоростном спуске, где я совсем не профилируюсь.
— Было ли сложным паралимпийское золото в этом году?
— В первой попытке мой главный соперник совершил ошибку и потерял все шансы на медаль. Так что мне оставалось только сделать свою работу и довести дело до конца во второй, сохранив преимущество. Я ему позволил победить в суперкомбинации, не доехав совсем чуть-чуть до финиша, лидируя с явным отрывом, он облегчил мне задачу в слаломе. Так что мы квиты!
— Что вам сказал Владимир Путин на встрече в Кремле?
— Президент рассказывал нам, как он смотрел соревнования и сначала не мог поверить, что на награждении развивается наш триколор и играет гимн России. Было приятно осознавать, что такой человек следил за выступлениями и переживал за нас!
Между спортом и семьёй.
— Ваш красноярский тренер Виталий Имбов называет вас уникальным спортсменом. А что бы вы сказали о своём наставнике?
— Мне всегда нравился его подход к тренировочному процессу: он внедряет или придумывает что-то новое, чтобы занятия не превращались в скучную рутину. Ну, а о его советах и жизненных наставлениях можно написать отдельную книгу.
— Расскажите немного о вашем спортивном режиме.
— Большую часть времени я тренируюсь на сборах. Всё зависит от циклов и специфики подготовки. Летом больше времени провожу на ОФП и СФП (общей и специальной физической подготовках — ред.). Осенью и зимой естественно больше лыжной составляющей. В среднем тренируюсь четыре-пять дней и день отдыхаю — такой микроцикл.
— Успеваете уделять время семье?
— Времени для близких остаётся совсем немного, и я всегда пытаюсь свободное уделить супруге и дочери, иногда родителям и друзьям. Аня понимает, что это дело всей моей жизни, поэтому всегда поддерживает и является для меня надёжным тылом. За это ей большое спасибо!
— Ваша супруга тоже спортсменка?
— На удивление, она умеет кататься и на горных лыжах, и на сноуборде, в то время как я только на лыжах! Жена не профессиональная спортсменка, конечно, но порой даже я удивляюсь её тяге к какому-нибудь экстриму!
— У вас подрастает дочь. Хотите ли, чтобы она пошла по вашим стопам?
— Авроре в январе исполнилось 2 года. Конечно, я поставлю её на горные лыжи, научу кататься, а дальше уже сама решит, настаивать не буду. Я считаю, каждый сам должен выбирать дело по душе, а задача родителей — помогать и поддерживать.
— Какие у вас спортивные планы на будущее? Отдохнёте и начнёте готовиться к следующей Паралимпиаде?
— Четырёхлетний цикл подготовки к играм — колоссальный труд. Нужно подумать в спокойной обстановке и прислушаться к своему организму: готов ли он на это!
— Бывали ли моменты, когда хотелось всё бросить и уйти из спорта?
— Да! В спорте случается выгорание точно так же, как и в других профессиях. Главное, уметь справляться и не бросать дело в сложные моменты — после них всегда идёт взлёт и подъём на следующую ступень.
— Жизнь после большого спорта: какой вы её видите?
— Честно говоря, никогда не знал, каково это, жить спокойную размеренную жизнь. Конечно, есть страх будущего и вместе с этим много разных мыслей, куда двигаться. Но новая дверь открывается, только когда закрывается старая.
— Что вы посоветуете спортсменам, которые мечтают прославить страну на международных соревнованиях, но пока находятся в начале пути?
— Надо понимать, что спорт требует полной самоотдачи, заинтересованности процессом, трудолюбия и жажды побед. На одном таланте не уедешь, нужно быть трудягой.