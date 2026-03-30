В Общественной палате предлагают оплачивать многодетным из Сибири и ДФО поездку на курорты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Многодетные из Сибири и Дальнего Востока должны ежегодно получать бесплатный разовый авиабилет на всю семью для посещения двух столиц и российских курортов.
Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб: «Есть предложение многодетным семьям из регионов Дальнего Востока и Сибири — от Тюмени до Камчатки — предоставлять ежегодный бесплатный разовый авиабилет на всю семью для поездки в Москву, Санкт-Петербург, в курортные регионы — Краснодарский край, Кавминводы, Крым».
По его словам, это даст возможность многодетным семьям познакомиться со столичными регионами, городами Золотого кольца и отдохнуть на отечественных курортах, ведь «иногда им дешевле отдохнуть в Китае или Вьетнаме, чем на южных курортах страны». «Это неправильно со всех точек зрения. При существующих ценах на поездки для многодетных семей изучать свою страну, ее историю, природу, географию практически невозможно. Расстояния и, главное, цены не должны мешать это делать. Введение таких билетов — это серьезная поддержка для всей семьи», — подытожил Гриб.