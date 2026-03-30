В Красноярске 8 из 12 образцов пельменей являются фальсификатом

Специалисты Красноярского Центра стандартизации и метрологии провели независимый мониторинг пельменей.
По информации пресс-службы ведомства, для анализа в четырех торговых сетях Красноярска было закуплено 12 образцов пельменей, изготовленных в Красноярском крае, Курской, Московской, Омской, Ленинградской, Калужской, Владимирской, Томской, Новосибирской областях и в Республике Хакасия.
Исследование отобранных образцов провели в аккредитованном испытательном центре ЦСМ по физико-химическим и микробиологическим показателям, гистологической идентификации сырьевого состава.
«По результатам мониторинга в список лидеров вошли четыре образца из двенадцати, которые полностью соответствуют обязательным требованиям качества и безопасности: “Bellini Kitchen” (ИП Андриевский В. В., г. Красноярск); “Традиционные” (ООО “Деликатесы Сибири”, Омская область); “Бульмени с говядиной и свининой” (АО “Мясная Галерея”, Владимирская область); “Акварель” (ООО “МК Александровский”, Республика Хакасия, г. Абакан)», — уточнили в ведомстве.
Восемь образцов оказались фальсификатом. В шести случаях производители добавили в состав неуказанные ингредиенты: фрагменты слюнных желез, крахмал и другие компоненты, не заявленные на этикетке. Также в пяти образцах обнаружены патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и листериоз.
В ведомстве добавили, что выбор продукции для мониторинга впервые был сделан на основе потребительского интереса школьников по результатам опроса, проведенного учащимися метрологического образовательного кластера.
