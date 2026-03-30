Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валерий Гергиев привезет в Челябинск оркестр двух главных театров России

В 2026 году Московский Пасхальный фестиваль пройдет в театре драмы.

Источник: 1obl.ru

Челябинск готовится стать одной из точек юбилейного маршрута XXV Московского Пасхального фестиваля. В 2026 году выступление объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева пройдет не на привычной площадке — в Концертном зале Прокофьева — а в Театре драмы Наума Орлова.

Как сообщают в Челябинской филармонии, в программе вечера — произведения двух композиторов-юбиляров: в этом году празднуется 135‑летие со дня рождения Сергея Прокофьева и 120‑летие Дмитрия Шостаковича.

Выступление пройдет 25 апреля (6+).