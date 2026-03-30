Валерий Гергиев привезет в Челябинск оркестр двух главных театров России

Челябинск готовится стать одной из точек юбилейного маршрута XXV Московского Пасхального фестиваля. В 2026 году выступление объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева пройдет не на привычной площадке — в Концертном зале Прокофьева — а в Театре драмы Наума Орлова.
Как сообщают в Челябинской филармонии, в программе вечера — произведения двух композиторов-юбиляров: в этом году празднуется 135‑летие со дня рождения Сергея Прокофьева и 120‑летие Дмитрия Шостаковича.
Выступление пройдет 25 апреля (6+).