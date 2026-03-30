Минобразования изменило порядок постановки ребенка на учет в детсад в Беларуси

В Беларуси изменился порядок постановки детей на учет в детский сад.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования изменило порядок постановки ребенка на учет в детский сад в Беларуси. Это регламентирует постановление Минобразования (№ 62 от 10 марта 2026-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Так, в Беларуси учет детей возложен на сельский, поселковый, районные, городские (городов областного и районного подчинения) исполкомы и местную администрацию района в городе по месту нахождения учреждения образования.

Один из законных представителей несовершеннолетнего получает уведомление о постановке на учет. И затем на основании этих данных будет оформляться направление в учреждение образования.

Данные учета ежегодно анализируют подразделения местного органа власти (управления или отдела образования), которыми подготавливается список предварительного распределения детей по учреждениям.

Данные затем используют, чтобы сформировать сеть учреждений образования и укомплектовать, учесть потребности в специальном образовании на уровне дошкольного образования, организовывать оздоровление для детей. На основании этих данных также принимаются меры для выполнения государственных стандартов в этой сфере.