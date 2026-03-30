Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТОП самых популярных имен 2026 года: как алматинцы называют своих детей

В филиале некоммерческого акционерного общества (НАО) «Государственная корпорация “Правительство для граждан” по городу Алматы 30 марта 2026 года назвали рейтинг самых популярных имен, которые родители выбирают для новорожденных, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным органов РАГС (регистрация актов гражданского состояния), в 2026 году в Алматы зарегистрировано 8 900 актов о рождении, из них: 4653 — мальчики, 4247 — девочки.

В тройку самых популярных имен для девочек вошли: Айлин, Асылым, Томирис. Среди мальчиков наиболее востребованными стали: Мухаммед, Алан, Алихан.

Также среди часто встречающихся имен — Али, Әлем, Рамазан, Амир, Айсултан, Хамза, Медина, Сафия, Айым, Адия и Аяла.

«Сегодня родители при выборе имен стараются сочетать национальные традиции и современные тенденции. Сейчас все больше выбирают имена с глубоким смыслом, которые легко произносятся и приятно звучат. Это отражает сочетание национальной идентичности и современных трендов», — отметили в филиале НАО.

Там напомнили, что подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами: через центры обслуживания населения, портал электронного правительства или мобильные приложения банков второго уровня.

При этом услуга доступна и в проактивном формате: в течение суток после рождения ребенка матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению необходимых документов, что позволяет получить услугу дистанционно, без посещения ЦОН.

В Бюро национальной статистики ранее назвали самые редкие в стране имена.