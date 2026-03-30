Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бегство не помогло: подозреваемого в афере на 10 млрд вернули в Казахстан

Подозреваемый в организации финансовой пирамиды экстрадирован из Грузии в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый в составе организованной группы в 2019—2021 годах возглавлял структуры финансовой пирамиды в разных регионах страны.

В результате незаконной деятельности было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом высокой прибыли для граждан.

«Часть соучастников уже осуждена к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся и был объявлен в международный розыск», — говорится в публикации ведомства, которое опубликовано 30 марта 2026 года.

Уже в феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда экстрадировали на родину.

«Подозреваемый водворен в следственный изолятор». Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Теперь за совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.