Бегство не помогло: подозреваемого в афере на 10 млрд вернули в Казахстан

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры Казахстана, подозреваемый в составе организованной группы в 2019—2021 годах возглавлял структуры финансовой пирамиды в разных регионах страны.
В результате незаконной деятельности было привлечено более 10 млрд тенге под предлогом высокой прибыли для граждан.
«Часть соучастников уже осуждена к реальным срокам лишения свободы, а данный злоумышленник после совершения преступлений скрылся и был объявлен в международный розыск», — говорится в публикации ведомства, которое опубликовано 30 марта 2026 года.
Уже в феврале 2026 года его задержали в Грузии, откуда экстрадировали на родину.
«Подозреваемый водворен в следственный изолятор». Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Теперь за совершенные преступления ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.