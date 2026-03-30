Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области в течение ночи отражали атаку украинских БПЛА. Силы ПВО сбили в общей сложности над российскими регионами 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Вражеские БПЛА были уничтожены также в Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.
Напомним, что режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 29 марта в 22:55. Росавиация в целях безопасности ограничивала работу волгоградского аэропорта. В настоящее время все ограничения отменены.
