В районе Предмостной площади благоустроят пешеходные пути к юбилею Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске к 400-летию города благоустроят участок вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Предмостной площади до улицы Кольцевая.
На работы ищут подрядчика, начальная стоимость контракта составляет 176,8 млн рублей. Прежде всего планируется отремонтировать дорогу-дублер со стороны улицы Кольцевая: там обновят асфальт и бордюр, приведут в порядок парковочные карманы и прилегающие территории.
Также на этом участке обустроят пешеходную зону. Тротуары сделают заново и соединят их в единый маршрут. Покрытие выполнят из брусчатки, предусмотрят удобные переходы и условия для маломобильных горожан.
Кроме того, на территории установят новое освещение с подземной прокладкой кабелей, обновят газоны и проведут озеленение. Часть старых и аварийных деревьев уберут, вместо них высадят новые кустарники и крупномерные деревья. Также появится новая уличная мебель.
Благоустройство позволит связать район кинотеатра «Эпицентр» с Ярыгинской набережной и микрорайоном Пашенный и сделать передвижение пешеходов в этом районе более удобным и безопасным, сообщает мэрия.
Работы начнутся при наступлении подходящей погоды и завершатся до конца сезона.