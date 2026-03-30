В США объяснили, почему экономическое давление на Россию больше не работает

Экс-директор ЦРУ Биб: США утратили возможность экономического давления на Россию.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты утратили возможность оказывать экономическое давление на Россию и, вероятно, не смогут этого делать в обозримом будущем. Такое мнение выразил бывший директор ЦРУ по анализу России, а ныне глава по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, нестабильность американской экономики не позволяет Вашингтону продолжать прежнюю политику ограничения энергетических доходов Москвы. Напротив, рост мировых цен на нефть укрепляет позиции России, принося ей дополнительную прибыль в краткосрочной перспективе.

Биб подчеркнул, что сложившаяся ситуация, во многом спровоцированная кризисом в Иране, существенно повышает способность России экономически поддерживать проведение специальной военной операции.

«Таким образом, на Россию сейчас не оказывается какого-то особого экономического давления, чтобы прекратить этот конфликт и весьма вероятно, что такого давления не будет еще какое-то время», — резюмировал Биб.

Кризис на Ближнем Востоке, начавшийся после совместной военной операцией США и Израиля против Ирана 28 февраля, привел к тяжелейшим последствиям для американской экономики и глобального энергорынка. Удар спровоцировал немедленный и жесткий ответ Тегерана — блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и 30% сжиженного природного газа. В ночь на 30 марта был зафиксирован резкий скачок цен на нефть.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
