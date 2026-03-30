Хабаровчане на Пасху будут работать, отдых только в Крыму

Рабочий день с воскресенья на понедельник переноситься не будет, исключение сделано только для Крыма.

В Хабаровском крае, как и по всей стране, православная Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, но этот день не является государственным праздником, поэтому перенос выходного с воскресенья на понедельник не предусмотрен — сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгения Машарова.

«Важно понимать, что Россия — многонациональная страна, где помимо православных проживают представители других конфессий. Соответственно, официально выходной день на православный праздник Пасхи не устанавливается», — отметил Машаров.

Исключение сделано только для Республики Крым. «На основании указа главы Республики Крым от 12 января 2026 года крымчане смогут дополнительно отдохнуть в понедельник, 13 апреля», — уточнил он.

Машаров напомнил, что Пасха всегда выпадает на воскресенье, и большинство работающих людей уже имеют выходные в субботу и воскресенье. Все официальные праздничные нерабочие дни перечислены в статье 112 Трудового кодекса РФ.

