В Красноярске подвели итоги краевого конкурса «Книга года — 2025»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 марта в Государственной универсальной научной библиотеке объявили победителей конкурса «Книга года — 2025».
На соискание премии в этом году поступило 74 издания со всего края.
Участвовали 10 издательств, 12 организаций и ведомств, 16 авторов. Конкурсная комиссия, в которую вошли представители науки, культуры, архивов и органов власти, оценивала книги в 16 номинациях.
«Книгой года» признано издание «Сокровищ полны… Книжные коллекции, редкие и ценные экземпляры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края» (издательство «Поликор»).
«Лучшая книга о Красноярье» — издание «Суриков без купюр. Письма семьи Суриковых из фондов Красноярского краевого краеведческого музея».
Лучшая книга к 80-летию Великой Победы«- книга “От Енисея до Берлина. Очерки о жителях Енисейска — участниках Великой Отечественной войны” издательство “Офсет” и коллектив Енисейского музея-заповедника.
«Лучшая книга о малой Родине» — издательский дом «Класс Плюс» и книга Ивана Суворова «Дорога домой». Трогательный взгляд на то, что значит «свое место на карте».
«Лучшая книга для детей» — «Учим эвенкийский язык» Иосифа Жука.
«Лучшая книга для молодежи» — книга «Предприниматель как архитектор будущего: 10 законов системы, которые помогают построить успешный бизнес, семью и коммуникацию» Дмитрия Герасима.
«Лучшая научная книга» — Наталья Ковтун с монографией «Валентин Распутин: между светлым прошлым и ускользающим будущим».
«Лучшая научно-популярная книга» — Издательство «Офсет» и книга Александра Вдовина и Николая Макарова «Афонтова гора и не только… К истории “педагогической археологии” в Красноярске».
«Лучшее учебное пособие» — КГПУ им. В. П. Астафьева и Наталья Дмитриева с пособием «Античное искусство. Древняя Греция».
«Лучшая книга по искусству» — книгой «Хроники жизни и творчества: к 100-летию со дня рождения художника А. Поздеева» издательского дома «Класс Плюс».
«Лучшая мемуарная книга» — издательство «Офсет» и Яков Алленов с романом в постах «Осколки».
«Лучшая книга для семейного чтения» — Образовательный центр «Астрея» и книга «Шаги в самостоятельность и автономность: навигатор для родителей подростка» (руководитель проекта Наталья Герасимова).
«Лучшая художественная книга» — Елена Петрова с книгой «Я обещаю любить».
«Лучшая книга по истории предприятий и учреждений» — Красноярский краевой институт развития образования с изданием «Красноярский краевой институт развития образования и муниципальные истории успеха».
«Лучшая книга об истории отечественной космонавтики» — Евгений Корчагин с «Хроникой эпохи SESAT».
«Лучшая книга о защитниках Отечества — героях нашего времени» — две книги: «Боль души моей» и «Герои земли Сибирской» Межрегиональной общественной организации «Вечная память героям».
Напомним, конкурс «Книга года» проводится в Красноярском крае с 2018 года, сообщает портал Культура24.