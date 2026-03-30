«Билайн» и «МегаФон» упростили выплату компенсаций при отключении связи

В ноябре прошлого года российский суд рассмотрел первый иск к мобильному оператору, связанный с ограничениями интернета. Его подал житель Волгограда, основные претензии были связаны с тем, что он не может пользоваться мобильным интернетом, за который платит по ежемесячному тарифу. Краснооктябрьский районный суд оставил иск без рассмотрения из-за того, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования споров — он обратился в суд до получения ответа на претензию в течение 30 дней. Но в марте 2026 года Волгоградский областной суд отменил решение районного суда и вернул дело на новое рассмотрение. Дата первого слушания по делу пока не определена.