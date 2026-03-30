«Билайн» и «МегаФон» упростили выплату компенсаций при отключении связи

30 марта «МегаФон» запустил услугу «5G Режим», которая позволит абонентам получать компенсацию при отключениях мобильного интернета. Пользователю, подключившему услугу, предлагают раз в месяц заполнять форму и указывать, где и как долго не работал интернет. После этого оператор проверит данные и частично возместит стоимость услуг, если интернет в этом месте и в конкретный момент действительно не работал. Объем компенсации будет зависеть от того, сколько времени длилось отключение, рассказал представитель компании. Услуга платная, ее стоимость составляет 199 ₽ в месяц.
При этом, если интернет работает только для белого списка сайтов, он будет считаться неработающим, пояснил представитель оператора.
Белый список — перечень ресурсов, которые будут работать при временном отключении или ограничении работы мобильного интернета. Впервые Минцифры составило перечень в сентябре 2025 года, позднее его неоднократно дополняли. В него входят государственные ресурсы, ресурсы некоторых банков, транспортные и логистические приложения, маркетплейсы, магазины продуктов и товаров, ряд СМИ и онлайн-кинотеатров, а также ресурсы для бизнеса.
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»), по словам его представителя, 26 марта запустил возможность упрощенного возврата средств для абонентов линейки тарифов Вее. Клиент может самостоятельно вернуть стоимость одного дня абонентской платы, если их что-то не устроило. «Возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя. Мы возвращаем абонентскую плату за тот день, когда пользователь запросил возврат. Его можно получить 50 раз в течение года», — сообщил представитель.
Представитель «Т2 Мобайл» (бренд Т2) сказал, что вопрос компенсации прорабатывается с клиентами индивидуально.
РБК направил запрос в МТС.
Исходя из открытой информации до сих пор крупнейшие операторы компенсировали оплаченные, но не оказанные услуги. Для этого нужно было зафиксировать сбой, позвонив или написав в службу поддержки, составить претензию и требование пересчитать абонентскую плату на основании закона «О защите прав потребителей», подать документ очно в салоне или онлайн через личный кабинет оператора. Срок рассмотрения и возврата денег составляет до 30 дней.
Должны ли операторы платить компенсации.
Жители разных регионов сталкиваются с ограничениями мобильного интернета регулярно с мая 2025 года. В марте 2026 года почти на три недели была ограничена работа мобильного интернета в Москве — жители разных районов города сообщали о проблемах в том числе голосовых вызовов. В Кремле объясняли отключения интернета тем, что это необходимо для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие ограничения продлятся «настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры для обеспечения безопасности».
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в эфире Радио РБК назвал случаи отключения мобильного интернета «новой нормальностью» в условиях существующих угроз безопасности России и ежедневных атак беспилотников. Он дополнил, что вариант отключений вместе с белыми списками сайтов и сервисов «самый кардинальный», и в такой ситуации посоветовал действовать «по старинке» — звонить по телефону, носить с собой наличные и использовать проводную связь.
По закону оператор не несет ответственность за неисполнение обязательств по договорам связи, если отключает ее по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ). Это следует из поправок к закону «О связи», которые были приняты в феврале 2026 года. Они также закрепили обязанность оператора приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Закон касается всех видов связи, включая стационарный интернет и мобильную связь.
В ноябре прошлого года российский суд рассмотрел первый иск к мобильному оператору, связанный с ограничениями интернета. Его подал житель Волгограда, основные претензии были связаны с тем, что он не может пользоваться мобильным интернетом, за который платит по ежемесячному тарифу. Краснооктябрьский районный суд оставил иск без рассмотрения из-за того, что истец нарушил досудебный порядок урегулирования споров — он обратился в суд до получения ответа на претензию в течение 30 дней. Но в марте 2026 года Волгоградский областной суд отменил решение районного суда и вернул дело на новое рассмотрение. Дата первого слушания по делу пока не определена.