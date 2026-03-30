В Перми установлен 12-й температурный рекорд марта

Дневная температура в Перми превысила прогнозные значения на 2 градуса, обновив суточный рекорд, рассказал доктор географических наук Андрей Шихов в своём телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края».
29 марта столбики термометров поднялись до +12,6°С — это уже 12-й рекорд нынешнего месяца.
По краю максимумы распределились следующим образом: от +8°С на севере до +11… +12°С в центральных и южных районах. Самым тёплым населённым пунктом стал Кунгур, где зафиксировали +13,5°С.
Самый высокий максимум месяца в регионе пока держится на отметке +17,3°С, достигнутой в Перми 28 марта. Однако абсолютный рекорд марта для Прикамья +17,4°С в Вае в 2008 году устоял — до него не хватило всего 0,1 градуса.
Также синоптики дополнили данные о максимумах за предыдущие дни:
Кын: 27 марта +16,5°С, 28 марта +15,9°С;
Октябрьский: 27 марта +17,2°С, 28 марта +16,3°С;
Добрянка: 27 марта +14,6°С, 28 марта +17,0°С;
Большая Соснова: 27 марта +14,5°С, 28 марта +16,6°С.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что половодье начнётся в Пермском крае раньше нормы, с 30 марта.