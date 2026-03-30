При атаке на Ростовскую область обломки сбитых дронов упали в шести районах

При ночной атаке на Ростовскую область в ночь на понедельник, 30 марта, обломки сбитых дронов упали в шести районах. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Дежурные средства ПВО успешно перехватили и уничтожили более 60 вражеских беспилотников. Помимо Таганрога, части БПЛА упали на территории Азовского, Миллеровского, Чертковского, Матвеево-Курганского, Шолоховского и Неклиновского муниципалитетов.
— В селе Николаевка в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая магистраль. Подача топлива оперативно перекрыта, сейчас там работают профильные аварийные службы, — уточнил глава региона.
В настоящее время информация о возможных разрушениях в остальных районах продолжает уточняться.
Напомним, ранее стало известно об одном погибшем и восьми пострадавших мирных жителях после ночного налета дронов на Таганрог.
