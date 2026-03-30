Малый бизнес в городе Бородино получил более 16 млн рублей на развитие гостиницы и производства

В городе Бородино малый бизнес получил 16,5 млн рублей льготного финансирования в рамках программы Корпорации МСП и Минэкономразвития России. Средства пойдут на модернизацию гостиничного комплекса и пищевого производства.
Кредит предоставлен под 6% годовых на реализацию инвестиционных проектов.
Финансирование в размере 1,5 млн рублей направят на расширение гостиничного комплекса в городе. Номерной фонд увеличат с 40 до 60 мест. Расположение гостиницы удобно для автопутешественников, которые следуют по маршруту Красноярск — Иркутск.
Еще 15 млн рублей вложат в модернизацию производства и приобретение нового оборудования для развития предприятия пищевой промышленности в г. Бородино. Реализация проекта позволит увеличить объем выпуска хлебобулочной продукции.
«Поддержка малого бизнеса в моногородах — одна из ключевых задач для устойчивого развития территорий. За каждым таким проектом стоят новые рабочие места и повышение качества жизни людей. Программа льготного кредитования стартовала в декабре 2025 года, и Бородино стал первым городом края, который воспользовался этой мерой поддержки», — отметил руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов.
Льготные средства доступны для предпринимателей из 26 моногородов и 28 прилегающих особых экономических зон.
Подать заявку на получение льготного кредита можно на цифровой платформе «МСП.РФ», которая работает в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Оператором программы выступает дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк.
Для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, действует льготная ставка 6% в течение 5 лет на сумму до 200 млн рублей. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, то по программе его можно привлечь на три года по ставке 10%, сумма — до 50 млн рублей. Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестикредита до 200 млн рублей по ставке 10% на 5 лет.