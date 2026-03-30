Малый бизнес в городе Бородино получил более 16 млн рублей на развитие гостиницы и производства

Для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, действует льготная ставка 6% в течение 5 лет на сумму до 200 млн рублей. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, то по программе его можно привлечь на три года по ставке 10%, сумма — до 50 млн рублей. Резиденты прилегающих к моногородам особых экономических зон, расположенных на расстоянии не более 100 км от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестикредита до 200 млн рублей по ставке 10% на 5 лет.