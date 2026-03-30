ТАСС: В ВСУ довели до самоубийства планировавшего сдаться в плен солдата

Украинского военнослужащего с позывным Бро из 119-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил страны, который планировал сдаться в плен российским войскам в Сумской области, довели до самоубийства на позициях. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.