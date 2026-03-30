Украинского военнослужащего с позывным Бро из 119-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил страны, который планировал сдаться в плен российским войскам в Сумской области, довели до самоубийства на позициях. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
— Командир 119-й отдельной бригады теробороны Павел Юрчук приказал оказывать физическое воздействие на военнослужащих, допускающих мысли о сдаче в плен. В частности, на позициях в Краснопольском районе до самоубийства был доведен военнослужащий с позывным Бро, планировавший сложить оружие, — говорится в материале.
О случившемся стало известно из допросов военнопленных украинских бойцов, передает агентство.
2 февраля советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные уничтожают своих раненых сослуживцев, чтобы те не попали в плен. По его словам, на травмированных бойцов ВСУ беспилотники сбрасывают осколочные снаряды.
16 июля 2025 года российский штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным «Шустрый» сообщил, что бойцы ВСУ убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР после того как он сдался в плен.