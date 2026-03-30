Когда планы есть, а света — нет: в Кишинёве снова отключат электричество — список улиц

Информация для потребителей от поставщика услуги.
Центр:
Ул. А. Бернардацци, 41−63, 42−50, А. Матеевича, 32, Армянская, 1−17, 2−18, М. Когэлничану, 999 — с 09:00 до 16:00.
Ул. Акад. И. Гросул, 1−7, 2−10, Академическая, 3, Г. Асаки, 58, 58J, 60/1, 62, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, Спрынченоая, 1 — с 13:00 до 16:30.
Рышкановка:
Ул. Соколень, 12 — с 08:40 до 12:30.
Ул. Буковиней, 15, Студенческая, 17, 21, 25−27 — с 09:20 до 16:00.
Пер. Бульбочика, 6, 46−48, 54, Карьерей, 4/1, 10−14, 24−28, 36/1, 48, пер. 1 Карьерей, 1, 4A, 16, Чиркулуй, 11, 16, 26−48, 52, 56−58, 45−53, 57A, 59, 65, пер. 1 Чиркулуй, 14, пер. 2 Чиркулуй, 1, 5, пер. 2 Пьетрэрией, 17, 21, 27−29, Ренаштерий Национале, 5, 11, 999 — с 09:20 до 16:00.