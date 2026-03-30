В Дубне рассказали, что представляет собой ускорительный комплекс NICА

Ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц при помощи макета объяснил, что представляет собой ускорительный комплекс NICА Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Одним из самых массивных сооружений комплекса является круглое здание, где раньше размещался синхрофазотрон (тот самый, о котором пелось в «Песенке первоклассника»). Сейчас в него поместили новое нутро — бустер, в котором частицы, попадающие из источника, разгоняются до определенных энергий, становятся заряженными, и дальше их пучки переводятся в другой ускоритель — нуклотрон (он находится в подвале под «синхрофазотроном»). Дальше для частиц, ускоренных в нуклотроне, есть, по словам Сергея Мерца, три пути. Первый путь: перейти в кольца коллайдера, чтобы двигаться по часовой и против часовой стрелкам и сталкиваться в детекторах MPD и SPD. Второй путь: попасть в павильон на экспериментальную установку, где пучки тоже сталкиваются, но при более низких энергиях, чем на коллайдере, потому что пучки бьют не по летящим навстречу, а по покоящимся мишеням. Третий вариант существует для пучков из нуклотрона, когда они попадают в зону прикладных исследований (изучения устойчивости к ним биологических объектов, новых материалов, плат для микроэлектронки и пр.).В целом коллайдерный комплекс NICА занимает 5 гектар, длина большого кольца коллайдера имеет 500 метров. Размер, конечно, существенно меньше, чем у Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе (там окружность ускорителя составляет 27 километров), но у него и задачи другие. «Нам не нужны огромные энергии, как в БАКе, — говорит Мерц, — нам нужна более высокая плотность, чтобы частицы более медленно друг через друга проходили, позволяя нам изучить процесс перехода материи в плазму».

Ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц при помощи макета объяснил, что представляет собой ускорительный комплекс NICА Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Одним из самых массивных сооружений комплекса является круглое здание, где раньше размещался синхрофазотрон (тот самый, о котором пелось в «Песенке первоклассника»). Сейчас в него поместили новое нутро — бустер, в котором частицы, попадающие из источника, разгоняются до определенных энергий, становятся заряженными, и дальше их пучки переводятся в другой ускоритель — нуклотрон (он находится в подвале под «синхрофазотроном»).

Дальше для частиц, ускоренных в нуклотроне, есть, по словам Сергея Мерца, три пути. Первый путь: перейти в кольца коллайдера, чтобы двигаться по часовой и против часовой стрелкам и сталкиваться в детекторах MPD и SPD. Второй путь: попасть в павильон на экспериментальную установку, где пучки тоже сталкиваются, но при более низких энергиях, чем на коллайдере, потому что пучки бьют не по летящим навстречу, а по покоящимся мишеням. Третий вариант существует для пучков из нуклотрона, когда они попадают в зону прикладных исследований (изучения устойчивости к ним биологических объектов, новых материалов, плат для микроэлектронки и пр.).

В целом коллайдерный комплекс NICА занимает 5 гектар, длина большого кольца коллайдера имеет 500 метров. Размер, конечно, существенно меньше, чем у Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе (там окружность ускорителя составляет 27 километров), но у него и задачи другие. «Нам не нужны огромные энергии, как в БАКе, — говорит Мерц, — нам нужна более высокая плотность, чтобы частицы более медленно друг через друга проходили, позволяя нам изучить процесс перехода материи в плазму».