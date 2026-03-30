Синоптики прогнозируют до +13°C на рабочей неделе в Калининградской области

В Калининградской области ожидается прохладная рабочая неделя. Такой прогноз на 30 марта — 3 апреля опубликовали на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник и четверг температура воздуха днём составит +12°С, во вторник — +10°С, в среду — +11°С, в пятницу — +13°С. Ночью столбик термометра будет опускаться до −2…0°C.
В регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Небольшие осадки возможны во вторник и пятницу. Скорость ветра не превысит двух метров в секунду.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.