Лифт со школьницей упал в одной из многоэтажек Красноярска (видео)

СК возбудил уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетней во время падения пассажирского лифта в жилом доме Октябрьского района Красноярска.
Инцидент произошел 29 марта в многоэтажке по улице 1-я Хабаровская, 7. По данным следствия, 15-летняя девушка, проживающая в этом доме, вошла в лифт на 14-м этаже. При движении он стал резко падать вниз и остановился на 8 этаже.
В результате произошедшего школьница получила телесные повреждения (предварительно, закрытую черепно-мозговую травму), ее госпитализировали.
«В настоящее пострадавшая находится в больнице, угрозы ее жизни нет. Проведен осмотр места происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — рассказали в СК.
По данным прокуратуры, дом находится под управлением ООО УК «Капитал», а ЧП с лифтом произошло из-за неправильной работы автоматики и экстренного торможения.
Известно, что в этом году в отношении работников этой управляющей компании уже дважды возбуждали административные дела за нарушения порядка содержания общедомового имущества (ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ). В ходе проверки по факту травмирования школьницы надзорное ведомство даст оценку действиям УК, застройщика и уполномоченных органов.
Напомним, проблемный дом для обманутых дольщиков на улице 1-я Хабаровская, 7 достроили по решению федерального Фонда развития территорий в 2024 году. В начале 2026 года жители обратились к президенту Владимиру Путину и пожаловались на трещины на стенах, затопление подвала и верхних этажей, разрушение двора и прочие проблемы. По информации о нарушении прав жильцов председатель СК дал указание возбудить уголовное дело, сейчас оно расследуется.
