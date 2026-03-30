Лифт со школьницей упал в одной из многоэтажек Красноярска (видео)

Напомним, проблемный дом для обманутых дольщиков на улице 1-я Хабаровская, 7 достроили по решению федерального Фонда развития территорий в 2024 году. В начале 2026 года жители обратились к президенту Владимиру Путину и пожаловались на трещины на стенах, затопление подвала и верхних этажей, разрушение двора и прочие проблемы. По информации о нарушении прав жильцов председатель СК дал указание возбудить уголовное дело, сейчас оно расследуется.