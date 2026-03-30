За выходные в Красноярске задержали 36 нетрезвых водителей

Как сообщили в пресс-службе краевой ГАИ, в минувшие выходные дорожные полицейские задержали в Красноярске 36 нетрезвых водителей. Шесть нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду. Теперь их ожидает уголовное преследование. У двоих автолюбителей, севших за руль в нетрезвом виде, не было водительского удостоверения. Нетрезвые водители также стали причиной двух дорожных аварий. Любителей нетрезвой езды ожидает штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.