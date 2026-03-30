В центре Самары заставили работать диких птиц

Надзорные органы заинтересовались судьбой сов, которых использовали для фотосессий.

На улице Ленинградской несколько дней проходили платные фотосессии с совами. Жители обратили внимание на состояние животных.

Ситуацией заинтересовались надзорные ведомства. В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что подобные обращения поступали и ранее. Во время проверки выяснилось: условия содержания птиц не соответствуют нормам — у них не было доступа к воде, укрытий и возможности для отдыха. Организатору фотосессий вынесли предостережение.

Материалы передали в полицию для дальнейшей проверки. Информация также направлена в Росприроднадзор — именно это ведомство уполномочено решать вопрос о возможной конфискации животных.

Эксперты отмечают: часть использованных птиц может относиться к видам, занесённым в Красную книгу региона. Их содержание без специального разрешения грозит ответственностью. Кроме того, специалисты указывают на признаки плохого состояния птиц и возможный вред их здоровью из-за постоянного стресса.