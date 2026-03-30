От прогулок до виртуального отпуска

30 марта отметилось несколькими интересными праздниками.

Источник: АиФ Волгоград

30 марта — день, когда в календаре встретились свежий воздух, мечты о путешествиях, весеннее тепло и уважение к ручному труду. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к четырём праздникам уходящего марта, чтобы вы могли вдохновить близких на прогулку, напомнить о важности отдыха, порадоваться солнцу или поздравить знакомых мастеров.

День прогулки по парку.

30 марта отмечается неофициальный, но очень полезный праздник — День прогулки по парку. Идея его создания принадлежит активистам здорового образа жизни, которые стремятся напомнить, как важно проводить время на свежем воздухе. В этом году он особенно актуален из-за тёплого марта, который радует волгоградцев.

В этот день принято отложить дела, взять с собой близких или отправиться на прогулку в одиночестве, чтобы насладиться природой, послушать пение птиц и просто подышать. Чтобы вдохновить друзей на прогулку и поздравить их с этим днём, выберите красивую открытку из нашей коллекции.

День виртуального отпуска.

30 марта во всём мире отмечается День виртуального отпуска — праздник, придуманный для тех, кто не может прямо сейчас уехать в путешествие, но мечтает о новых впечатлениях. Точная история его происхождения неизвестна, но идея быстро разлетелась по интернету, особенно в эпоху удалённой работы.

В этот день принято устроить себе «отпуск», не выходя из дома: посмотреть фильм о далёких странах, приготовить блюдо чужой кухни, послушать музыку, которая ассоциируется с отдыхом, или просто помечтать о будущих поездках. Главное правило — отложить дела и позволить себе расслабиться. Чтобы поддержать близких в их мечтах о путешествиях и пожелать им хорошего отдыха, отправьте тёплую открытку из нашей подборки.

День обнимания с Солнцем.

30 марта в народном календаре отмечается День обнимания с Солнцем — праздник, который имеет глубокие корни в прошлом русского народа. Наши предки были уверены, что в эту дату начинается обильное таяние снега, и совершали обряд для привлечения весны: выходили в поле, клали туда пирог и кланялись во все стороны, делая подношение весне. Считалось, что таким образом можно приблизить тепло и щедрый урожай.

Сегодня этот день — повод выглянуть на улицу, порадоваться хорошей погоде и буквально «обняться» с первыми весенними лучами. Чтобы поздравить близких с этим светлым праздником и разделить радость наступающей весны, выберите солнечную открытку из нашей коллекции.

День ремесленника.

30 марта во многих странах отмечается День ремесленника — праздник, посвящённый мастерам, которые сохраняют традиции ручного труда и создают уникальные вещи своими руками. Точная дата возникновения праздника неизвестна, но его идея проста — напомнить о ценности ремесла в эпоху массового производства.

В этот день проходят ярмарки, мастер-классы и выставки, где мастера делятся секретами и демонстрируют свои изделия: от гончарного дела и кузнечного ремесла до ткачества и резьбы по дереву. Чтобы поздравить знакомого ремесленника или просто поддержать тех, кто ценит ручной труд, выберите подходящую открытку из нашей коллекции.