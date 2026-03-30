Первые дни апреля в Красноярске будут стабильно теплыми

По данным Gismeteo, первые дни апреля в Красноярске будут теплыми, однако также не обойдется без осадков. Сегодня, 30 марта, синоптики обещают дождь, а также +5 днем и −5 ночью.
Завтра ожидается +4 и −8 в светлое и темное время суток.
В среду, 1 апреля, днем незначительное потеплеет до +5, а к вечеру температура составит −5.
В четверг возможен мокрый снег. Днем синоптики обещают +6, а ночью ожидается −1.
В пятницу максимальная температура достигнет +7 и +3 в светлое и темное время суток.
В субботу потеплеет до +8 днем и +1 ночью, но синоптики также обещают дождь.
В воскресенье днем ожидается +12. Ночью температура составит +3.